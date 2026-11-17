Les psychologues se mobilisent pour leur profession. Ils ont déposé une pétition mardi à Berne pour défendre le remboursement des séances par l'assurance maladie. Une commission du National veut y mettre fin.

"La psychothérapie doit rester accessible", ont déclaré les trois psychologues derrière la pétition. Elles ont obtenu plus de 100'000 signatures en trois semaines. La Fédération suisse des psychologues et plusieurs élus de gauche les soutiennent.

Les séances de thérapie chez un psychologue sont remboursées par la Lamal depuis 2022. La commission de la santé du National veut revenir en arrière au vu de la hausse des coûts engendrée par le nouveau système.

Les patients devraient alors faire confirmer leur diagnostic chez un psychiatre avant de pouvoir suivre une psychothérapie remboursée par l'assurance. Les dépositaires de la pétition craignent des délais encore plus longs. Ce d'autant que les psychiatres viennent à manquer en Suisse.

Coûts réduits à long terme

"Les maladies psychiques nous concernent tous", a affirmé l'une des initiatrices, Stephanie Karrer. Obtenir une place en thérapie est déjà difficile. Il n'est pas question de le compliquer encore plus, a-t-elle ajouté.

Et la psychothérapie permet d'éviter des coûts supplémentaires à long terme, selon les autrices de la pétition. Une étude de l’Université de Lausanne montre qu’un franc investi dans la psychothérapie génère un bénéfice économique estimé entre 1,5 et 4,05 francs.

Le Conseil fédéral aussi contre

Le Conseil fédéral est également contre la motion de la commission. Il craint une charge administrative supplémentaire inutile.

Le gouvernement reconnaît que les coûts ont augmenté et promet de continuer à surveiller cette hausse. Des mesures peuvent être envisagées, mais une analyse préalable basée sur des données est indispensable, selon lui.

/ATS