Le débordement du Rhône, dans la nuit du 29 au 30 juin 2024, a Sierre et Chippis a occasionné de gros dommages aux habitants, infrastructures et aux sites industriels. Une réalité qui aurait pu être évitée, selon le rapport d'une commission d'enquête parlementaire.

Lors des faits, la phase 1 de la mesure prioritaire destinée à protéger le secteur, mise à l’enquête publique en 2008, n’avait toujours pas été approuvée.

Si la mise à l'enquête avait été réalisée, il est fort probable qu’aucun débordement ne se serait produit à cet endroit, estime une expertise.

L’adoption du plan d’aménagement de Rhône 3, en 2016, aurait dû permettre de dépasser certaines controverses. Plusieurs services, dont celui de la mobilité, ont pourtant continué à remettre en discussion des choix validés. "Il s'agit d'un échec collectif aux conséquences désastreuses", estime la commission.

Aucun calendrier pour la sécurité définitive du secteur Sierre - Chippis n'a été défini. Pour la commission, il est nécessaire d'améliorer la conduite des grands projets, en Valais.

/ATS