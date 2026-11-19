Une nouvelle alliance d'associations de personnes handicapées et de salariés réclame un renforcement à long terme de l'assurance invalidité. Sans mesures supplémentaires, ses ressources financières seront épuisées dès 2031, a-t-elle averti jeudi à Berne.

Selon Alliance AI, l'augmentation du nombre de nouvelles rentes chez les 18-24 ans est particulièrement préoccupante. Elle estime que les jeunes adultes souffrant de troubles psychiques se heurtent à trop d'obstacles sur le marché du travail et dans la formation professionnelle, comme l'absence d'apprentissages à temps partiel.

De plus, une dette de dix milliards de francs auprès de l’AVS pèse sur le système social. Selon le groupement, les projets de révision présentés jusqu’à présent par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin pour garantir durablement la stabilité financière et la capacité d’action de l’assurance.

Cette alliance regroupant des organisations de personnes en situation de handicap, de santé et de défense des salariés a donc décidé d'appeler la société à agir de concert.

/ATS