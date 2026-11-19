"Ensemble, faisons équipe contre la violence domestique": avec ce slogan, le canton de Vaud et ses deux principaux clubs sportifs, le LS et le LHC, s'associent pour sensibiliser un large public. La campagne a été lancée jeudi et sera déployée durant la saison sportive.

La police intervient entre trois et cinq fois par jour sur le territoire vaudois pour des situations de violence domestique, relève un communiqué. Les autorités vaudoises et les deux clubs se mobilisent ensemble pour faire face à cette "réalité préoccupante".

La campagne entend profiter des milliers de personnes qui se retrouvent régulièrement dans les stades et les patinoires pour toucher un public large et divers. Elle prendra la forme de vidéos et de visuels qui seront notamment diffusés sur les écrans géants lors des prochaines rencontres. Des actions de sensibilisation sont aussi prévues.

Le projet est financé à hauteur de 25'000 francs par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) vaudois. Il s'inspire d'initiatives similaires réalisées dans d'autres pays.

/ATS