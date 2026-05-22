« Pas de Suisse à 10 millions »: la Grève du climat se dresse contre

Plus de 2000 personnes se sont rassemblées vendredi en début de soirée à Berne pour manifester en faveur de la justice climatique et contre l'initiative de l'UDC sur l'immigration. Elles répondaient à un appel lancé par la section bernoise de la Grève du climat.

Les moins de 25 ans étaient majoritaires parmi les manifestants, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Sur les banderoles brandies, on pouvait lire des slogans tels que 'Limiter le CO2 plutôt que les personnes' ou 'Notre problème ne se trouve pas dans un canot pneumatique, mais dans un jet privé'.

Dans son appel, l'association de la Grève du climat reproche à l’UDC de mener une manœuvre de diversion avec son initiative 'Pas de Suisse à 10 millions'. Le parti de droite prétend ainsi s’engager contre les trains bondés, les loyers trop élevés ou pour la protection de l’environnement, mais dans les faits il souhaite réduire les dépenses dans les transports publics, le social et la protection du climat, relèvent les organisateurs de la manifestation.

Dans un communiqué publié à son issue, ces derniers ont précisé avoir estimé le nombre de manifestants à près de 5000. Le peuple suisse se prononcera le 14 juin sur l’initiative contre l’immigration.

/ATS