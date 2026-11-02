Alstom rabote ses objectifs en raison de difficultés de production

Le constructeur ferroviaire français Alstom a drastiquement abaissé ses prévisions annuelles ...
Alstom rabote ses objectifs en raison de difficultés de production

Le constructeur français de matériel roulant peine à tenir la cadence souhaitée de production pour les trains de type Coradia.

Photo: KEYSTONE/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE Photo: KEYSTONE/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Le constructeur ferroviaire français Alstom a drastiquement abaissé ses prévisions annuelles lundi après de mauvais résultats au premier semestre en raison de difficultés de production de son programme de trains Coradia Max destinés à l'Allemagne.

Le groupe s'attend à produire au total quelque 4000 voitures sur l'exercice 2026/27 en cours, contre 4400 à 4500 attendues auparavant. Il prévoit désormais une marge d'exploitation à environ 1% contre environ 6,5% jusqu'à présent.

La "performance opérationnelle et financière" au cours du premier semestre, dont les chiffres sont publiés lundi en avance sur le calendrier prévu, a été "principalement affectée par la plateforme Coradia Max", explique lundi Alstom dans un communiqué.

Coradia Max est un programme de trains électriques régionaux destinés à des clients européens, notamment en Allemagne.

En avril, le groupe avait déjà révisé à la baisse ses objectifs de performance, en raison de ses difficultés d'exécution, juste après l'arrivée d'une nouvelle direction pilotée par Martin Sion, qui a succédé à Henri Poupart-Lafarge.

"Depuis ma nomination au poste de directeur général en avril 2026, j'ai demandé une identification rigoureuse et une remontée systématique des risques et des opportunités au niveau des projets, en mobilisant des équipes dédiées d'experts d'Alstom sur les projets les plus critiques, dont Coradia Max", a commenté Martin Sion.

"L'annonce faite aujourd'hui reflète les conséquences de cet exercice, avec pour objectif de normaliser la performance du groupe dès le prochain exercice fiscal", a-t-il assuré dans le communiqué.

Alstom a dévoilé des chiffres du premier semestre de l'exercice décalé 2026/27 détériorés. La marge d'exploitation s'affiche ainsi négative, à environ -4% pour le semestre.

Alstom a aussi produit 1.860 voitures au cours du premier semestre, en baisse de 8%. "Les difficultés d'exécution sur la plateforme Coradia Max" ont "conduit à une interruption de la fabrication au cours du premier trimestre", explique l'entreprise.

Le chiffre d'affaires a toutefois progressé de 9,3 milliards d'euros (8,6 milliards de francs) au premier semestre, en hausse de 3%.

Face à ces difficultés, Alstom annonce une "révision approfondie en cours des modèles organisationnels et opérationnels, devant aboutir à des décisions d'ici début 2027".

Le groupe veut aussi lancer "un examen de toutes les options possibles (...) afin de parvenir à une réduction de sa dette d'environ 2 milliards d'euros d'ici septembre 2027".

/ATS


 

Actualités suivantes

La compagnie pétrolière des Émirats s'allie à OpenAI

La compagnie pétrolière des Émirats s'allie à OpenAI

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 11:00

Commerce de détail: les stations-service comme moteurs de ventes

Commerce de détail: les stations-service comme moteurs de ventes

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:45

La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:43

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:19

Articles les plus lus

Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 09:51

Les revenus dans les services progressent en août

Les revenus dans les services progressent en août

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:16

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:19

La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:43

Ryanair: résultats et perspectives plombés par la guerre

Ryanair: résultats et perspectives plombés par la guerre

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 09:15

Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 09:51

Les revenus dans les services progressent en août

Les revenus dans les services progressent en août

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:16

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:19