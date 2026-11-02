Ryanair: résultats et perspectives plombés par la guerre

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a publié lundi un bénéfice net en recul au deuxième trimestre de son exercice décalé, pénalisé par la hausse du coût du carburant et la baisse des prix des billets, sur fond de guerre au Moyen-Orient.

Le groupe a en outre indiqué qu'il prévoyait une hausse d'environ 2 milliards d'euros de sa facture de carburant sur son exercice 2027-2028, qui le conduit à passer en revue ses coûts. Il envisage notamment des gels temporaires de salaires, une réduction des ratios de personnel navigant et un recours accru à l'intelligence artificielle.

Le bénéfice net du deuxième trimestre de l'exercice 2026-2027 en cours s'affiche à 1,61 milliard d'euros (1,5 milliard de francs), en baisse de 6% par rapport à l'an passé à la même époque, même si le chiffre d'affaires a lui progressé de 4%, à 5,7 milliards d'euros.

Ce recul s'explique notamment par la baisse des tarifs, imputable au conflit au Moyen-Orient, qui a "entraîné une hésitation des consommateurs et des réservations plus tardives" sur le semestre, a expliqué le directeur général du groupe, Michael O'Leary, cité dans le communiqué.

Le groupe est également affecté par la hausse des prix du kérosène liée au conflit, même si 80% de ses besoins sur l'exercice en cours sont couverts à un prix d'environ 67 dollars le baril. Le prix du carburant non couvert a doublé, selon Ryanair.

"Les résultats de cette année sont bien protégés contre la volatilité actuelle des prix du pétrole", ce qui a notamment aidé le groupe "à compenser une nouvelle hausse de 300 millions d'euros des taxes environnementales de l'UE", a précisé M. O'Leary.

L'entreprise anticipe une hausse de 3% du nombre de passagers transportés, à 214 millions, et espère transporter plus de 220 millions de personnes en 2027-2028.

Ryanair estime par ailleurs qu'il est trop tôt pour fournir des prévisions de résultat pour l'exercice en cours, affirmant n'avoir "aucune visibilité pour le quatrième trimestre".

"Le résultat net final de l'exercice 2026-2027 reste très sensible aux évolutions défavorables externes, notamment une escalade des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, le prix des 20% de notre kérosène non couvert, les chocs macroéconomiques et l'impact des perturbations du contrôle aérien européen", a expliqué le directeur général.

/ATS