Les revenus dans les services progressent en août

Les chiffres d'affaires dans le secteur tertiaire ont progressé de 9,1% sur un an en août dernier ...
Les revenus dans les services progressent en août

L'hôtellerie-restauration notamment a connu une embellie en août.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les chiffres d'affaires dans le secteur tertiaire ont progressé de 9,1% sur un an en août dernier, selon des résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi. L'indice afférent s'est ainsi fixé à 104,7 points.

L'indice du taux de variation dans le secteur tertiaire (ajusté des effets calendaires) se monte lui à 119,2 points en excluant le commerce. Celui-ci affiche 97,6 points à lui tout seul, selon les chiffres publiés par l'OFS.

Le commerce de détail et le commerce de gros ont eu des résultats similaires, leurs sous-indices respectifs s'élevant à 100,2 points.

Les catégories transport et entreposage (120,7 points), hébergement et restauration (185,3 points), services administratifs et de soutien (128,3 points), information et communication (118,2 points) et activités immobilières (116,1) se situent nettement au-dessus de l'indice général. Les activités spécialisées, scientifiques et techniques se situent en revanche en deçà, avec 95,6 points.

/ATS


 

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