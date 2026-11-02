La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

Les entrepreneurs helvétiques restent en cette fin d'année plus nombreux à déclarer vouloir étoffer leurs effectifs que souhaiter les réduire, nonobstant une légère inflexion de la tendance.

L'indicateur de l'emploi compilé par le centre d'études conjoncturelles KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) s'établit au quatrième trimestre à 2,0 points contre 2,1 points au troisième, après actualisation de 2,3 points initialement annoncés. La moyenne sur le long terme s'établit à 1,7 point, rappelle les économistes académiques dans leur point de situation périodique lundi.

Si les velléités d'embauche se maintiennent à 3,2 points, contre 3,3 points sur le partiel précédent, l'appréciation des effectifs existants s'évanouit à 0,8 point, contre 1,3 point.

Le secteur des services annexes reste le moteur de l'emploi en Suisse. Le commerce de gros se maintient cependant sur une pente descendante, avec un résultat négatif à hauteur de 1,0 point. L'industrie manufacturière s'affiche dans le rouge aussi, pour 3,4 points.

/ATS