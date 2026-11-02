La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

Les entrepreneurs helvétiques restent en cette fin d'année plus nombreux à déclarer vouloir ...
La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

Le commerce de gros n'envisage guère de renforcer ses effectifs.

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les entrepreneurs helvétiques restent en cette fin d'année plus nombreux à déclarer vouloir étoffer leurs effectifs que souhaiter les réduire, nonobstant une légère inflexion de la tendance.

L'indicateur de l'emploi compilé par le centre d'études conjoncturelles KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) s'établit au quatrième trimestre à 2,0 points contre 2,1 points au troisième, après actualisation de 2,3 points initialement annoncés. La moyenne sur le long terme s'établit à 1,7 point, rappelle les économistes académiques dans leur point de situation périodique lundi.

Si les velléités d'embauche se maintiennent à 3,2 points, contre 3,3 points sur le partiel précédent, l'appréciation des effectifs existants s'évanouit à 0,8 point, contre 1,3 point.

Le secteur des services annexes reste le moteur de l'emploi en Suisse. Le commerce de gros se maintient cependant sur une pente descendante, avec un résultat négatif à hauteur de 1,0 point. L'industrie manufacturière s'affiche dans le rouge aussi, pour 3,4 points.

/ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La compagnie pétrolière des Émirats s'allie à OpenAI

La compagnie pétrolière des Émirats s'allie à OpenAI

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 11:00

Commerce de détail: les stations-service comme moteurs de ventes

Commerce de détail: les stations-service comme moteurs de ventes

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:45

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:19

Les revenus dans les services progressent en août

Les revenus dans les services progressent en août

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:16

Articles les plus lus

Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 09:51

Les revenus dans les services progressent en août

Les revenus dans les services progressent en août

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:16

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:19

La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

La propension à l'embauche s'érode en fin d'année

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:43

Ryanair: résultats et perspectives plombés par la guerre

Ryanair: résultats et perspectives plombés par la guerre

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 09:15

Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 09:51

Les revenus dans les services progressent en août

Les revenus dans les services progressent en août

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:16

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 10:19