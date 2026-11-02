La compagnie pétrolière des Émirats s'allie à OpenAI

La compagnie pétrolière émiratie (Adnoc) a annoncé lundi à Abou Dhabi la mise en place d'un partenariat avec OpenAI, à l'occasion d'une conférence pétrolière en présence du patron du géant américain de l'intelligence artificielle Sam Altman.

Cet accord fera d'Adnoc "la première entreprise énergétique au monde à déployer OpenAI Frontier", la plateforme d'entreprise d'IA, a déclaré son directeur général et ministre émirati de l'Industrie Sultan Ahmed Al Jaber.

Aucun détail financier n'a été communiqué.

Riches en pétrole, les Emirats arabes unis misent sur l'IA pour diversifier leur économie au-delà du secteur énergétique et s'affirmer au Moyen-Orient comme un leader dans ce domaine.

Dans la même optique, le géant pétrolier Aramco avait annoncé dimanche l'acquisition de 49% du capital de la jeune entreprise saoudienne d'IA Humain, créé en 2025 par le royaume.

Si les pétromonarchies du Golfe bénéficient de l'envolée des cours du brut liée à la guerre au Moyen-Orient, elles ont vu leurs exportations entravées par le verrouillage du détroit d'Ormuz par l'Iran et les attaques répétées contre leurs navires.

"Avant ces perturbations, le transport maritime et l'électricité représentaient moins de 5% du coût d'un baril. Aujourd'hui, ils en représentent plus de 30%", souligne Sultan Al Jaber.

"Visionnaire"

Dans ce contexte, les producteurs d'or noir cherchent à doper leur productivité, et l'IA est l'un de ces moyens.

"Des agents d'intelligence artificielle interconnectés prévoiront en continu l'offre, la demande, les prix et les marges du pétrole brut, anticiperont leurs répercussions avant même qu'elles ne surviennent, et évalueront l'impact commercial et opérationnel de chaque décision au sein d'un processus intégré", explique Adnoc dans un communiqué.

Le partenariat, qui associe la société émiratie d'intelligence artificielle G42, pourrait également permettre d'"évaluer chaque baril alors qu'il se trouve encore dans le sous-sol", ajoute le groupe.

Le tout en se basant sur "des décennies de données provenant de milliers de puits, de multiples réservoirs superposés et de centaines d'installations de surface".

S'exprimant lors du salon Adipec, le PDG d'OpenAI, qui développe l'agent conversationnel ChatGPT, a qualifié les Émirats de "pays le plus visionnaire au monde en matière d'adoption de l'intelligence artificielle".

Les Émirats arabes unis sont devenus en 2017 le premier pays à nommer un ministre chargé de l'IA et le deuxième pays, après le Canada, à dévoiler une stratégie nationale de l'intelligence artificielle.

L'entreprise G42 a été fondée dès 2018 avec le soutien de Mubadala, le fonds souverain basé à Abou Dhabi. Présidée par le frère du président des Émirats arabes unis, elle emploie plus de 23'000 personnes.

Son développement s'est accéléré en 2025, après l'autorisation des Etats-Unis d'exporter les indispensables puces Nvidia vers les Emirats et l'Arabie saoudite.

/ATS