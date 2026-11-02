Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont vu leurs perspectives se voiler en octobre, même ...
Les perspectives des PME se sont embrumées en octobre

Le recrutement d'une main-d'oeuvre qualifiée refait surface parmi les principales préoccupations des petites et moyennes entreprises.

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont vu leurs perspectives se voiler en octobre, même si les fondamentaux sont restés solides. Le manque de main-d'oeuvre a refait son apparition au sein des problématiques soulevées par les entreprises sondées.

L'indice PMI PME compilé par Raiffeisen, et publié lundi, s'est inscrit à 52,0 points en octobre, perdant du terrain par rapport aux 54,5 points du mois précédent. L'indicateur se maintient toutefois en zone de croissance (défini à 50 points), atteinte en juillet.

Le mois dernier, les sous-indicateurs importants que sont les carnets de commandes et la production ont perdu du terrain, reculant respectivement de presque 4 points chacun. La composante des délais de livraison s'est affaissée de 3 points. En revanche, l'emploi est resté stable quand les stocks ont légèrement progressé, parvenant à 50,4 points après 49,1 points.

"L'industrie suisse se trouve toujours en voie de rétablissement. Le recul du PMI en octobre montre que la dynamique a ralenti dernièrement. Dans le même temps, le manque de main-d'oeuvre reprend de l'importance pour beaucoup de PME", en particulier pour les entreprises tournées vers le marché intérieur, a souligné Domagoj Arapovic, économiste chez Raiffeisen Suisse, cité dans le document.

Dans l'industrie, les entreprises font part d'une hausse des prix d'achat depuis plusieurs mois. La pression sur les coûts a été citée environ deux fois plus souvent qu'à l'automne dernier, mais reste toutefois un facteur secondaire, ajoute l'expert.

Parmi les sociétés exportatrices, les craintes autour de l'évolution conjoncturelle et de chocs extérieurs, comme l'envolée des prix de l'énergie, restent prégnantes.

/ATS


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