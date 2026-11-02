Echec des négociations pour la CCT de Swissport à Zurich

Selon les syndicats, les négociations relatives à une nouvelle convention collective de travail (CCT) pour le personnel au sol de Swissport à l'aéroport de Zurich ont échoué. Ils menacent de recourir à des mesures de lutte syndicale pouvant aller jusqu'à la grève.

Swissport ne se montre pas disposé à négocier une "offre équitable" en matière de conditions de travail, a déploré lundi le syndicat du personnel au sol (SEV-GATA).

La CCT du personnel au sol de Swissport à l’aéroport de Zurich arrive à échéance en fin d'année. Elle avait été renouvelée pour la dernière fois en 2022. "A l’époque déjà, les salariés avaient dû faire des concessions douloureuses à la suite de la pandémie de coronavirus", écrit le syndicat.

Des augmentations salariales significatives ont notamment été demandées. "Mais Swissport Zurich a refusé de donner suite aux revendications des organisations syndicales", critiquent ces dernières.

Les syndicats restent disposés à engager des discussions, à condition que Swissport présente une offre équitable. Dans le cas contraire, ils prévoient de mener des actions de lutte syndicale pouvant aller jusqu’à une grève.

/ATS