Commerce de détail: les stations-service comme moteurs de ventes

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail en Suisse ont enregistré en septembre une ...
Commerce de détail: les stations-service comme moteurs de ventes

Les recettes des stations-service se maintiennent bien au dessus de leur niveau de 2025 depuis le mois de mars déjà.

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail en Suisse ont enregistré en septembre une progression en trompe-l'oeil de 1,0% sur un an. Alimentées par la flambée des carburants depuis le mois de mars, les stations-service affichent un bond de 12,8%.

Apuré de ce facteur, les revenus du secteur ont stagné, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans une série de tableaux.

Par groupes de marchandises, les chiffres d'affaires du segment alimentation, boissons et tabac se sont tassés de 0,3% et ceux de l'habillement de 2,7%. Les revenus des carburants ont explosé de 18%.

Le commerce de détail non alimentaire - hors stations-service - accuse un recul de 0,9%, tandis que les magasins de matériel informatique ont vu leurs recettes fondre de 1,9%. A l'inverse, le commerce par correspondance s'est enrobé de 4,1%.

/ATS


 

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