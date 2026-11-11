Brésil: Meta amendé pour traitement inégal à la présidentielle

La justice brésilienne a infligé mardi une amende au géant des technologies Meta pour non-respect de l'égalité de traitement sur ses plateformes entre le président Lula et son rival Flávio Bolsonaro durant l'élection présidentielle.

Luiz Inacio Lula da Silva a créé la surprise en battant M. Bolsonaro lors du second tour le 25 octobre, à l'issue d'une campagne au cours de laquelle il a dénoncé une "ingérence" de la part de la société propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp visant à favoriser son adversaire de droite, soutenu par le président américain Donald Trump.

Le tribunal supérieur électoral (TSE) a infligé à l'unanimité une amende de 7,5 millions de réaux (environ 1,2 million d'euros) à la firme américaine, sans toutefois considérer comme prouvée l'existence d'une "action délibérée visant à fausser le scrutin", selon les propos du juge rapporteur Marco Aurélio Bellizze.

Après sa victoire électorale, le dirigeant de gauche a promis de renforcer la régulation des réseaux sociaux au Brésil. Sous son mandat, un cadre juridique strict a déjà été adopté, rendant les entreprises technologiques responsables des contenus diffusés par leurs utilisateurs.

"Manipulation algorithmique"

L'équipe de campagne de Lula avait accusé Meta de "manipulation algorithmique" visant à nuire à leur candidat. Le groupe Meta s'est comporté comme un "agent politique", pénalisant Lula par le biais d'"irrégularités graves", a ainsi affirmé son avocat devant le TSE.

Meta a nié avoir pris parti, invoquant des "problèmes techniques" qui n'auraient pas touché uniquement le Brésil.

L'avocate de Meta a déclaré devant le TSE que les allégations d'ingérence étaient "fausses et infondées" et que les exigences judiciaires avaient été "intégralement respectées" par l'entreprise.

Durant la campagne présidentielle, le TSE avait ordonné à Meta de prendre des mesures pour garantir l'égalité dans la diffusion des contenus au profit des deux candidats.

Les sept juges de la cour ont suivi l'avis du juge Bellizze, selon lequel l'entreprise n'a pas respecté les délais et a manqué de transparence en fournissant au TSE des informations incomplètes, "génériques" ou même rédigées dans une autre langue.

/ATS