L'IA pour conseiller les parents chez Pro Juventute

Pro Juventute intègre l'intelligence artificielle (IA) à son service de conseil aux parents. L'utilisation d'assistants IA pour répondre aux questions des parents est en phase de test. L'offre doit être mise en place progressivement à partir de l'année prochaine.

Pro Juventute développe actuellement, en collaboration avec certaines communes et des structures spécialisées suisses, un "guide pour les parents" qui fera évoluer ses "messages aux parents". Ces derniers accompagnent les parents durant les six premières années de vie de leur enfant.

Les parents pourront désormais poser leurs questions directement via WhatsApp, dans leur propre langue et 24 heures sur 24. "L'assistant IA de Pro Juventute y répond sur la base d'une expertise vérifiée, issue notamment des lettres aux parents existantes de Pro Juventute. Des spécialistes se tiennent également à disposition, si nécessaire, pour un conseil personnalisé, indique la fondation sur son site internet.

Avec son "guide pour les parents", Pro Juventute rend son expertise, acquise au fil des années, accessible "simplement et directement" sur smartphone.

Conscients des risques

La fondation est consciente des risques liés à l'intelligence artificielle. "Contrairement à d'autres applications basées sur l'IA, le 'guide pour les parents' de Pro Juventue puise uniquement dans le contenu des 'messages aux parents' et dans d'autres ressources destinées aux parents et sélectionnées par Pro Juventute", souligne la porte-parole Lulzana Musliu, contactée par Keystone-ATS. De plus, la qualité des réponses de l'IA est vérifiée en continu par des experts et optimisée au fur et à mesure.

La possibilité pour les parents d'entrer en contact à tout moment avec un véritable professionnel est une fonction essentielle du "guide pour les parents". A ce titre, il est important pour Pro Juventute d'indiquer toujours clairement si l'utilisateur est en relation avec un chatbot basé sur l'IA ou avec une personne réelle.

/ATS