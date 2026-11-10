Pétrole: le Brent sous les 90 dollars sur fond d'optimisme

Les cours du pétrole baissent de nouveau mardi, le Brent passant sous la barre des 90 dollars pour la première fois depuis le mois d'août, sur fond d'espoirs au Moyen-Orient.

Après être tombé à 89,66 dollars, vers 09H05 GMT (10H05 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, s'affichait à 90,33 dollars en baisse de 2,42%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, tombait de 2,29% à 84,86 dollars.

Cette baisse intervient alors que Donald Trump a déclaré lundi qu'il voyait un "élan positif" en faveur d'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran.

/ATS