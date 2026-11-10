Pétrole: le Brent sous les 90 dollars sur fond d'optimisme

Les cours du pétrole baissent de nouveau mardi, le Brent passant sous la barre des 90 dollars ...
Pétrole: le Brent sous les 90 dollars sur fond d'optimisme

Les cours du pétrole sont en baisse.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les cours du pétrole baissent de nouveau mardi, le Brent passant sous la barre des 90 dollars pour la première fois depuis le mois d'août, sur fond d'espoirs au Moyen-Orient.

Après être tombé à 89,66 dollars, vers 09H05 GMT (10H05 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, s'affichait à 90,33 dollars en baisse de 2,42%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, tombait de 2,29% à 84,86 dollars.

Cette baisse intervient alors que Donald Trump a déclaré lundi qu'il voyait un "élan positif" en faveur d'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran.

/ATS


 

Actualités suivantes

Les risques sur le marché immobilier suisse se sont réduits

Les risques sur le marché immobilier suisse se sont réduits

Économie    Actualisé le 10.11.2026 - 11:31

Suisse: les routes nationales sont en très bon état

Suisse: les routes nationales sont en très bon état

Économie    Actualisé le 10.11.2026 - 11:13

Toujours plus de voitures électriques sur les routes en octobre

Toujours plus de voitures électriques sur les routes en octobre

Économie    Actualisé le 10.11.2026 - 10:19

Un milliardaire japonais débouté dans sa plainte contre Meta

Un milliardaire japonais débouté dans sa plainte contre Meta

Économie    Actualisé le 10.11.2026 - 10:14

Articles les plus lus