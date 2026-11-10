France: le taux de chômage quasiment stable au 3e trimestre à 8,2%

Pour la première fois depuis début 2025, le taux de chômage en France a freiné sur le troisième trimestre: il est resté quasiment stable, s'établissant à 8,2% de la population active, avec une baisse plus marquée du chômage des jeunes.

Par rapport au deuxième trimestre, le taux de chômage français, au sens du Bureau international du travail (BIT), a reculé de 0,1 point, selon les données de l'Insee publiées mardi.

Mais vu qu'il avait progressé les trimestres précédents, il est en revanche en hausse de 0,4 point sur un an, donc en comparaison avec le troisième trimestre 2025.

Et, à 8,2%, il reste loin de l'objectif initial d'Emmanuel Macron de ramener le taux de chômage à 5% à la fin de son second mandat en 2027. "On a encore du progrès à faire pour atteindre le plein emploi", a reconnu sur BFM Business le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, soulignant que "le taux de chômage français reste plus élevé que ceux de nos voisins européens".

Au troisième trimestre, le nombre de personnes sans emploi et qui en recherchent un activement a diminué de 47.000 par rapport au trimestre précédent, atteignant 2,6 millions de personnes, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

"Dans un contexte de tensions internationales et commerciales qui percutent notre économie, le marché du travail français fait mieux que résister", a commenté le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou.

"Les entreprises continuent à recruter malgré la période difficile. Cette dynamique est précieuse, il faut la protéger", a-t-il ajouté, affirmant que les mesures prises par le gouvernement en matière de salaires et pouvoir d'achat sont "significatives pour les Français, mais supportables pour les entreprises afin de ne pas fragiliser l'emploi". Il a par ailleurs affirmé sur Franceinfo, que la hausse du Smic de 1,6% au 1er décembre, annoncée lundi, "n'abîmera pas l'emploi".

Pour les syndicats, en revanche, pas de quoi se réjouir dans ces chiffres du chômage. La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, n'y voit "pas une bonne nouvelle". "Que ce soit quasi à l'étale, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation de la situation, mais on a un vrai sujet d'emploi, notamment des jeunes et des seniors", a-t-elle déclaré sur France2.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a elle dénoncé, sur franceinfo, le fait que "la France n'a aucune stratégie, aucune impulsion vis-à-vis de ses multinationales", sur fond de "forte dégradation du tissu industriel".

Jeunes et plus de 50 ans

Le très léger recul du taux de chômage sur le trimestre concerne tous les âges sauf les 50 ans et plus, pour qui il est resté quasiment stable (+0,1 point) à 5,6 %, son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2022.

Très observé, le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) reste bien plus élevé que pour les autres tranches d'âge, à 21%, mais marque une baisse de 0,5 point sur le trimestre.

La France est mauvaise élève par rapport à ses voisins européens, en matière de chômage des jeunes et de maintien en emploi des plus âgés.

Pour les 25-49 ans, le taux de chômage a lui reculé de 0,2 point à 7,3%.

Le taux de chômage de longue durée (recherche d'emploi depuis au moins un an) s'est stabilisé à 2,1%, restant néanmoins à son plus haut niveau depuis le 2e trimestre 2022.

L'Insee précise que, depuis la mise en oeuvre de la loi pour le plein emploi en janvier 2025, "les bénéficiaires du RSA et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail contribuent pour un peu moins de la moitié de la hausse du taux de chômage".

Aux 2,6 millions de personnes considérées comme étant au chômage au sens du BIT s'ajoutent 1,9 million de personnes qui souhaitent un emploi sans être considérées comme chômeurs parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas immédiatement disponibles sur le marché du travail. C'est ce que l'on appelle "le halo autour du chômage".

/ATS