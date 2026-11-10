Toujours plus de voitures électriques sur les routes en octobre

L'attrait des conducteurs et conductrices suisses pour les véhicules électriques ne s'est pas ...
Toujours plus de voitures électriques sur les routes en octobre

L'attrait des conducteurs et conductrices suisses pour les véhicules électriques ne s'est pas démenti au mois d'octobre.

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

L'attrait des conducteurs et conductrices suisses pour les véhicules électriques ne s'est pas démenti au mois d'octobre. Le nombre de ces derniers nouvellement arrivés sur les routes helvétiques a bondi de près de 60% sur un an.

Au cours du mois sous revue, 26'219 nouveaux véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse, ce qui correspond à une hausse de 4% sur un an, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés mardi.

En tout, 19'026 voitures de tourisme ont été recensées, soit également une hausse de 4%. La désaffection pour les véhicules thermiques s'est confirmée. Le nombre de voitures essence et diesel, y compris hybride normal, a respectivement chuté de 13% et 25%. Les hybrides rechargeables ont fait du surplace (-1%). En revanche, le nombre de voitures électriques s'est envolé de 59%.

Parmi les véhicules de transport de personnes, le nombre de camping-cars a décru de 9%. Par ailleurs, 2775 camions et camionnettes (-6%) et 3591 motocycles (+20%) ont été comptabilisés.

De janvier à octobre, 281'837 véhicules routiers ont été mis en circulation, soit là aussi une progression de 4%. Parmi les voitures de tourisme, au nombre de 192'052 (+3%), les voitures essence et diesel ont été boudées, affichant un recul respectif de 5% et 16%. Le nombre d'hybrides rechargeables a grossi de 13% et surtout, celui de voitures électriques a décollé de 31%.

Le nombre de véhicules utilitaires a stagné quand celui des motocycles a pris 10%, à 52'289 unités.

/ATS


 

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