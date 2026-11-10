Sunrise renoue avec les bénéfices au 3e trimestre

L'opérateur Sunrise est retourné en zone bénéficiaire au troisième trimestre, malgré un léger recul des recettes et de la rentabilité opérationnelle. La direction a parallèlement confirmé ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année.

Entre juillet et fin septembre, le chiffre d'affaires du numéro deux helvétique des télécoms a reculé de 1,2% sur un an à 732 millions de francs, alors que le résultat brut d'exploitation ajusté (Ebitdaal) a baissé de 2% à 264,8 millions, a-t-il détaillé mardi dans un communiqué.

"La hausse des prix mise en oeuvre en août, l'augmentation des ventes d'appareils ainsi que la croissance de la clientèle commerciale et des activités de gros ont permis de compenser en partie la pression exercée sur le chiffre d'affaires dans les activités de réseau fixe", a précisé l'opérateur.

Le groupe a affiché pendant la période sous revue un bénéfice net de 0,8 million, après une perte de 4,4 millions au troisième trimestre 2025.

Ces chiffres sont conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

"Nous continuons à optimiser nos coûts et à cibler nos investissements, ce qui nous permet de soutenir le résultat d'exploitation et le flux de trésorerie", a précisé le directeur général André Krause, cité dans le communiqué.

Lancée dans une importante réorganisation, qui se soldera notamment par la suppression de 358 postes, l'entreprise s'attend à des économies de 70 millions sur une base annuelle, avant réinvestissements et coûts liés au plan social. En février, Sunrise avait déjà annoncé le licenciement de 147 personnes, soit au total plus de 500 emplois supprimés cette année.

Sunrise a gagné 19'000 abonnés dans la téléphonie mobile pour un total de 3,2 millions, tandis que les abonnements à internet sont restés stables à 1,29 million de clients.

La direction a confirmé ses objectifs pour 2026, avec un chiffre d'affaires globalement stable, un Ebitdaal ajusté également stable d'environ 1 milliard, et un flux de trésorerie disponible ajusté compris entre 380 et 400 millions. Le dividende pour cette année est fixé à 3,49 francs par action A et 0,35 franc par action B.

/ATS