Le pétrole baisse, espoirs d'une désescalade au Moyen-Orient

Les cours du pétrole accélèrent leur baisse lundi, après des informations de presse laissant entrevoir un assouplissement des positions dans les négociations entre Téhéran et Washington, Donald Trump estimant "très improbable" une reprise de la guerre avec l'Iran.

Les tractations pour éviter une reprise majeure des hostilités au Moyen-Orient se sont récemment intensifiées, alors que le président américain reçoit lundi le Premier ministre du Qatar, pays médiateur.

"L'Iran aurait apparemment renoncé à sa demande de contrôler le détroit d'Ormuz et de percevoir des droits de passage auprès des navires empruntant cette voie maritime stratégique", affirme lundi le quotidien Israel Hayom, citant deux sources diplomatiques au fait des négociations.

Selon ce même média, l'Iran exigerait notamment la levée du blocus naval et économique imposé par Washington et le déblocage des fonds iraniens détenus au Qatar. "Téhéran demeure réticent à discuter de son programme nucléaire", écrit le média israélien.

La reprise des hostilités au Moyen-Orient "dépend de s'ils signent ou non un accord très solide", avait déclaré Donald Trump dimanche lors d'un entretien avec un journaliste de CNN.

"Il est très improbable que cela s'avère nécessaire", avait-il ajouté.

Vers 13h25, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, perdait 3,37% à 95,01 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, tombait de 2,71% à 88,37 dollars.

Volumes en hausse

Le prix du baril recule en raison de "la pression à la fois d'une prime de risque géopolitique en baisse" mais aussi de volumes d'or noir en hausse en provenance du Golfe, affirme Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.

Selon Bloomberg, la production d'or noir de l'Arabie saoudite a notamment atteint 9,2 millions de barils par jour en octobre, en forte hausse (de 970.000 barils par jour) par rapport au mois de septembre.

Pourtant "les incidents maritimes se poursuivent à un rythme proche de leurs records", souligne John Plassard, analyste chez Cité Gestion.

Trois nouveaux pétroliers ont pris feu dimanche dans le détroit d'Ormuz, selon les Gardiens de la Révolution, la puissante force armée de l'Iran.

Côté produits issus du pétrole, la reprise des attaques de drones ukrainiens contre les raffineries en Russie après une brève interruption en octobre, "accroît le risque de baisse de la production des raffineries russes", assure M. Rasmussen.

Par conséquent, les carburants comme le gazole pourraient subir une pression haussière plus importante que le brut.

Le marché attend néanmoins des pourparlers cette semaine à Abou Dhabi en présence de délégations russe et ukrainienne.

/ATS