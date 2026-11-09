UniCredit: nouveau trimestre record en termes de bénéfice

UniCredit a fait part lundi d'un nouveau trimestre record, le bénéfice net décollant au 3e ...
UniCredit: nouveau trimestre record en termes de bénéfice

UniCredit est sur le point d'assimiler son homologue allemande Commerzbank.

Photo: Keystone/AP NY/ANTONIO CALANNI Photo: Keystone/AP NY/ANTONIO CALANNI

UniCredit a fait part lundi d'un nouveau trimestre record, le bénéfice net décollant au 3e partiel à 3,26 milliards d'euros (+23,9% sur un an) et dépassant les attentes.

La banque italienne, qui prépare son rapprochement avec l'allemande Commerzbank, a dans la foulée relevé ses objectifs.

Le chiffre d'affaires a atteint 6,9 milliards d'euros (6,31 milliards de francs) entre juillet et fin septembre (+11,8% sur un an) grâce à une forte croissance des crédits, des commissions et des activités d'assurance. Après neuf mois en 2026, le bénéfice net s'est hissé à 9,4 milliards (+7,3% sur un an).

"UniCredit a réalisé son meilleur trimestre de tous les temps et le meilleur du secteur, dépassant les attentes sur tous les indicateurs clés de performance", s'est félicité dans un communiqué son directeur général, Andrea Orcel. La banque va verser un acompte sur le dividende de trois euros par action le 25 novembre, pour un total de 4,5 milliards d'euros.

Le groupe vise désormais, seul, un bénéfice net avant éléments exceptionnels bien supérieur à 11,5 milliards d'euros sur l'année 2026 et bien supérieur à 13 milliards en 2028 et 15 milliards en 2030. Concernant Commerzbank, UniCredit a également précisé attendre les dernières autorisations réglementaires d'ici à la fin du mois de novembre.

Le groupe prévoit ensuite le règlement de son offre avec la mise en place d'une nouvelle gouvernance et le lancement du programme de transformation "Commerzbank Unlocked" au premier trimestre 2027. Avec l'intégration de Commerzbank, UniCredit prévoit un bénéfice par action "nettement supérieur à 10 euros" et une distribution par action nettement supérieure à huit euros en 2028.

/ATS


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