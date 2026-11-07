Participation record au festival du chocolat à Neuchâtel

Entre 10'000 et 12'000 gourmands ont participé à la 13e édition du festival Chocolatissimo à Neuchâtel, un record. La manifestation célébrait cette année le bicentenaire de Suchard.

La nostalgie, l’univers et les produits emblématiques de la marque neuchâteloise auront donné une dimension particulièrement symbolique à cette édition, qui s'était ouverte le 30 octobre, indiquent samedi les organisateurs.

Deux cents Tickets d’Or étaient dissimulés parmi les plaques de chocolat, créées à l'occasion de la manifestation. Ils permettaient aux gagnants de recevoir l’un des 200 "Carrés de Choc d’Or", créés par l’artiste Gehod à l’occasion des 200 ans de Suchard. Cette animation s'inspirait du film "Charlie et la chocolaterie".

Diverses animations étaient proposées, des visites guidées du patrimoine Suchard aux ateliers pour enfants, en passant par un petit-déjeuner théâtral ou des dégustations Mauler&chocolat. Au total, plus de 120 kilos de chocolat ont été dégustés au péristyle de l'Hôtel de ville et 9300 biscuits distribués à la fontaine de chocolat.

Comme chaque année, Chocolatissimo a proposé un concours des meilleures créations chocolatières réalisées par des apprentis. Trente-trois élèves du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) ont présenté des pièces montées faisant référence à l’imagerie Suchard et à d'autres marques emblématiques comme Sugus ou Milka.

Les festivités du jubilé Suchard se poursuivent jusqu'au 30 novembre.

/ATS