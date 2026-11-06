Formation pour les futurs guides géologiques

Le géotourisme est encore peu exploité en Suisse. Mais l'offre devrait s'étoffer dès 2027 avec une nouvelle formation qui préparera les futurs guides géologiques pour faire découvrir les paysages et les roches de Suisse.

La formation est proposée par l'association des géoparcs suisses/Swiss Geoparks et a été élaborée en étroite collaboration avec des géologues sur le modèle de la formation GeoGuide Sardona, un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le programme comprend dix jours de cours répartis en trois sessions de trois modules. Le "3 x 3 de la géologie" est dispensé en français, allemand et italien.

Les futurs Geoguides apprendront à expliquer l'histoire de la Terre ainsi que la diversité géologique. L'enseignement portera également sur les liens unissant les roches, les sols, l'eau, l'agriculture, la biodiversité et les dangers naturels.

Les cours en français sont prévus en juin 2027 à St-Maurice (VS) et en septembre à Binn (VS) et Jaun (FR). La formation de Swiss Geoparks s’adresse aux accompagnatrices et accompagnateurs en montagne, aux guides de montagne, aux guides de parc, aux enseignants et à d’autres spécialistes, en premier lieu des sciences de la Terre, qui conduisent des groupes.

/ATS