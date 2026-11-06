Les CFF adaptent leurs stations de recyclage, le papier supprimé

Les stations de recyclages des CFF dans les gares auront deux compartiments pour les déchets et celui destiné au papier sera supprimé. Ce changement s'explique par le volume élevé de déchets jetés par erreur dans les compartiments destinés au papier.

La quantité de papier jetée dans les gares a chuté de 96% entre 2015 et 2025, notamment à cause de la disparition des journaux gratuits selon l'entreprise. Les CFF remarquent également que, dans le même temps, d'autres déchets non recyclables se retrouvent dans le mauvais compartiment.

"Selon les sites, jusqu'à 60% des déchets sont jetés au mauvais endroit. Cela complique le recyclage et diminue la qualité du matériel collecté", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le compartiment à papier actuel servira aussi à recevoir les détritus ordinaires, qui constituent déjà la plus grande part de déchets jetés dans les gares. Les compartiments pour le PET et l’aluminium sont maintenus.

/ATS