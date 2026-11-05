Kimberly-Clark: activité légèrement en baisse

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a vu son activité baisser légèrement ...
Kimberly-Clark: activité légèrement en baisse

Mouchoirs, couches et papier hygiénique figurent dans la gamme de produits du géant américain.

Photo: KEYSTONE/DPA/ALICIA WINDZIO Photo: KEYSTONE/DPA/ALICIA WINDZIO

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a vu son activité baisser légèrement au troisième trimestre, mais a confirmé jeudi ses objectifs de croissance organique pour 2026.

Son chiffre d'affaires a baissé de 0,4%, à 4,1 milliards de dollars (3,4 milliards de francs) soit une diminution un peu moins forte que prévu par les analystes.

Le groupe, qui détient notamment les marques Cottonelle (papier toilette), Huggies (couches) ou Kleenex (mouchoirs), attribue cette évolution au recul des ventes organiques, qui contrebalancent les "effets favorables des ventes comptabilisées au titre des accords d'approvisionnement avec la coentreprise Arbex" et des "effets de change positifs".

Les ventes organiques ont baissé de 1,3%, notamment, selon Kimberly-Clark, en raison d'allégations sur les réseaux sociaux chinois concernant la qualité de certaines de couches et de "l'évolution des niveaux de stocks des distributeurs d'une année sur l'autre en Amérique du Nord".

Le bénéfice net du groupe s'est établi à 1,8 milliard de dollars entre juillet et septembre, multiplié par quatre sur un an, grâce à un gain issu de la cession de sa division internationale des soins professionnels (IFP).

"Nos résultats du troisième trimestre reflètent un environnement opérationnel dynamique et plusieurs impacts ponctuels", a relevé le patron du groupe, Mike Hsu, dans un communiqué.

Il s'est félicité de l'acquisition cette semaine par Kimberly-Clark de Kenvue, entreprise américaine spécialisée dans les produits de santé grand public (Neutrogena, Le Petit Marseillais).

/ATS


 

Actualités suivantes

La Banque d'Angleterre remonte son taux à 4%

La Banque d'Angleterre remonte son taux à 4%

Économie    Actualisé le 05.11.2026 - 15:15

Le personnel de Tamedia débraye une heure dans les rédactions

Le personnel de Tamedia débraye une heure dans les rédactions

Économie    Actualisé le 05.11.2026 - 13:25

L'Etat du Valais déploie son propre service d'IA

L'Etat du Valais déploie son propre service d'IA

Économie    Actualisé le 05.11.2026 - 11:06

Armement: les commandes de Leonardo dépassent 60 milliards d'euros

Armement: les commandes de Leonardo dépassent 60 milliards d'euros

Économie    Actualisé le 05.11.2026 - 10:06

Articles les plus lus

Forte hausse du nombre de nuitées hôtelières en septembre

Forte hausse du nombre de nuitées hôtelières en septembre

Économie    Actualisé le 05.11.2026 - 09:36

Le chômage reste stable à 3,0% en octobre

Le chômage reste stable à 3,0% en octobre

Économie    Actualisé le 05.11.2026 - 09:48

Maersk fait le plein de confiance après un 3e trimestre fructueux

Maersk fait le plein de confiance après un 3e trimestre fructueux

Économie    Actualisé le 05.11.2026 - 09:55

Nintendo: les ventes de Switch 2 en recul au 1er semestre 2026/27

Nintendo: les ventes de Switch 2 en recul au 1er semestre 2026/27

Économie    Actualisé le 05.11.2026 - 10:01