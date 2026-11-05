Forte hausse du nombre de nuitées hôtelières en septembre

Zurich (awp)- L'hôtellerie suisse a enregistré une solide performance au mois de septembre ...
Forte hausse du nombre de nuitées hôtelières en septembre

Les structures hôtelières helvétiques ont dans l'ensemble connu un mois de septembre faste.

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Zurich (awp)- L'hôtellerie suisse a enregistré une solide performance au mois de septembre, affichant une hausse du nombre de nuitées de 5,2%. Visiteurs étrangers comme suisses ont été davantage présents.

Au cours du mois sous revue, 4,3 millions de nuitées hôtelières ont été enregistrées, soit un gain de 215'000 nuitées par rapport à septembre 2025, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi.

Les visiteurs étrangers ont été plus nombreux à séjourner dans le pays, totalisant 2,3 millions de nuitées, soit une progression de 5,8%. Les locaux ont aussi séjourné davantage dans les établissements du pays, avec 2,1 millions de nuitées, soit une poussée de 4,6%.

De janvier à septembre, le nombre de nuitées a baissé de 8000 unités, sans toutefois influencer le chiffre total. Celui-ci s'est stabilisé par rapport à la même période de l'année précédente à 34,5 millions de nuitées.

Les visiteurs étrangers ont été moins nombreux à loger dans les hôtels, comptabilisant 17,8 millions de nuitées, soit une baisse de 1,2%. La présence renforcée des Suisses a permis de compenser en grande partie cette baisse, avec 16,7 millions de nuitées, en hausse de 1,3%.

/ATS


 

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