Forte hausse du nombre de nuitées hôtelières en septembre

Zurich (awp)- L'hôtellerie suisse a enregistré une solide performance au mois de septembre, affichant une hausse du nombre de nuitées de 5,2%. Visiteurs étrangers comme suisses ont été davantage présents.

Au cours du mois sous revue, 4,3 millions de nuitées hôtelières ont été enregistrées, soit un gain de 215'000 nuitées par rapport à septembre 2025, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi.

Les visiteurs étrangers ont été plus nombreux à séjourner dans le pays, totalisant 2,3 millions de nuitées, soit une progression de 5,8%. Les locaux ont aussi séjourné davantage dans les établissements du pays, avec 2,1 millions de nuitées, soit une poussée de 4,6%.

De janvier à septembre, le nombre de nuitées a baissé de 8000 unités, sans toutefois influencer le chiffre total. Celui-ci s'est stabilisé par rapport à la même période de l'année précédente à 34,5 millions de nuitées.

Les visiteurs étrangers ont été moins nombreux à loger dans les hôtels, comptabilisant 17,8 millions de nuitées, soit une baisse de 1,2%. La présence renforcée des Suisses a permis de compenser en grande partie cette baisse, avec 16,7 millions de nuitées, en hausse de 1,3%.

/ATS