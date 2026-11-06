Paraguay : pas de décision sur la démission du président Peña

Le Parlement du Paraguay a levé jeudi une session extraordinaire sans avoir pu, faute de quorum, voter pour accepter ou refuser la démission du président Santiago Peña, qu'il avait présentée quelques heures plus tôt, laissant celle-ci en suspens.

Le rebondissement signifie, selon des députés ainsi qu'un constitutionnaliste consulté par l'AFP, que M. Peña reste pour l'instant techniquement à la tête de l'État, malgré son annonce de démission dans la foulée d'une crise bancaire.

Préside "techniquement Santiago Peña, puisque nous n'avons pas accepté sa démission", a déclaré à des journalistes, à l'issue de la session, le député Gustavo Leite, du parti Colorado du président démissionnaire.

/ATS