Armement: les commandes de Leonardo dépassent 60 milliards d'euros

Le carnet de commandes de Leonardo a dépassé pour la première fois 60 milliards d'euros (55 milliards de francs), porté par le boom de la défense, a indiqué le groupe italien d'industrie de défense jeudi en publiant les résultats d'un excellent troisième trimestre.

Les entrées de commandes ont atteint 23,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2025 (+27,8% sur un an), portées notamment par l'électronique (radars pour l'armée italienne, systèmes navals pour le Koweït) et l'intégration des véhicules de défense d'Iveco (IDV) que le groupe a racheté.

Le bénéfice net ajusté a bondi de 74% sur un an, à 812 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, un résultat supérieur aux prévisions des analystes compilées par FactSet.

Le chiffre d'affaires a atteint 15,3 milliards d'euros, en hausse de 14% sur un an.

Ces résultats "confirment la validité de notre trajectoire de développement, caractérisée par une solidité financière, une proposition commerciale significative, une profondeur de l'offre et un élargissement de la capacité de production", a déclaré le nouveau directeur général de Leonardo, Lorenzo Mariani, dans un communiqué.

"Nous nous attachons à améliorer encore nos compétences afin de transformer la solidité du carnet de commandes en une capacité de production et de livraison supérieure, en renforçant l'efficacité des processus et l'exécution des programmes, comme l'exige le contexte actuel", a poursuivi Lorenzo Mariani.

Leonardo dispose désormais d'un carnet de commandes représentant plus de 2,7 années d'activité.

/ATS