Sony relève encore ses prévisions annuelles, aidé par Spider-Man

Sony a encore relevé jeudi ses prévisions pour l'exercice décalé 2026/27 grâce à ses divisions jeu vidéo et cinéma.

Le géant nippon de l'électronique et du divertissement a vu ses profits s'envoler au 2e trimestre, notamment dopés par la sortie du film Spider-Man et avant celle, très attendue, du jeu GTA VI.

Pour l'exercice qui se terminera fin mars 2027, Sony table désormais sur un bénéfice net en hausse de 29% sur un an, à 1330 milliards de yens (6,86 milliards de francs), contre 1210 milliards de yens précédemment. Le géant japonais met en avant l'anticipation de progressions plus fortes qu'estimé auparavant pour ses divisions jeux vidéo, musique et cinéma.

Cette révision intervient dans la foulée d'un solide deuxième trimestre (juillet-septembre), où l'entreprise a vu son bénéfice net a flamber de 44% sur un an, à 449,6 milliards de yens, très au-delà des attentes, tandis que ses ventes bondissaient de 10% à 3429,4 milliards de yens. Dans les mois qui viennent, le groupe nippon devrait notamment bénéficier de la sortie le 19 novembre de "Grand Theft Auto VI", considéré comme le jeu le plus attendu de l'année.

Le sixième opus de cette saga phare met en scène un duo de protagonistes à la "Bonnie and Clyde" dans un univers inspiré de la Floride. Il est particulièrement attendu par les joueurs du monde entier, qui patientent depuis plus de 13 ans et la sortie de "GTA V", deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de l'industrie.

Avec plus de 95 millions d'exemplaires de sa console PlayStation 5 écoulés à fin juin, Sony semble le plus à même de bénéficier de la sortie de GTA VI. En septembre, les ventes de PS5 ont grimpé de 22 % sur un an aux Etats-Unis selon le cabinet Circana.

Le jeu sort également sur les consoles Xbox Series de Microsoft - moins prisées que la PS5 - et ne sera pas disponible sur PC avant le premier semestre 2027, favorisant Sony. Sony est confronté comme son compatriote Nintendo à la flambée mondiale du coût des puces mémoires sur fond de demande dopée par le boom de l'intelligence artificielle (IA). Ces hausses rognent les marges sur ses consoles, ainsi que sur ses composants pour smartphones.

Le groupe compte cependant sur son modèle diversifié pour naviguer les vents contraires. Outre sa division jeu vidéo, qui représentait environ 40 % de son chiffre d'affaires l'an dernier, le groupe bénéficie ainsi de la forte demande mondiale de capteurs d'images haut de gamme pour smartphones ainsi que des performances de ses activités musique et cinéma.

Cette dernière est dopée par "l'augmentation des revenus issus des sorties en salles, principalement grâce à la contribution de +Spider-Man: Brand New Day+", a noté Sony. Ce nouvel opus consacré au super-héros araignée, sorti fin juillet, caracole au sommet du box-office de l'année avec plus de 2,5 milliards de dollars de recettes dans le monde.

/ATS