ABB: la Chine bloque la vente de sa division robotique

ABB annonce jeudi que les autorités chinoises ont opposé leur veto à l'acquisition de sa division robotique par le groupe japonais Softbank. La transaction, devisée à plusieurs milliards, se retrouve ainsi au point mort et pourrait être remise en question.

L'Office du mécanisme de travail pour l'examen de la sécurité des investissements étrangers en Chine a interdit cette opération, indique le conglomérat d'électrotechnique zurichois jeudi dans un communiqué. ABB et Softbank indiquent être "en dialogue étroit" afin de trouver une issue à la transaction.

Interrogée par l'agence de presse AWP, ABB n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur les conséquences possibles pour l'ensemble de la vente ni sur les prochaines étapes.

La Chine est le plus grand marché pour la division robotique d'ABB. Plus de 90% des robots destinés aux clients chinois sont fabriqués sur place. À Shanghai, ABB exploite depuis 2022 une usine représentant un investissement de 150 millions de dollars.

Selon un article du "Financial Times" (FT) publié jeudi, cette décision s'explique notamment par des préoccupations de la Chine en matière de sécurité. Les autorités craindraient que des données issues de la production robotique ne soient transférées à l'étranger et n'y soient utilisées pour l'entraînement de modèles d'IA.

Cela pourrait notamment concerner des modèles d'OpenAI, dans lequel Softbank détient une participation significative. En outre, les autorités auraient examiné la nécessité de conserver la propriété intellectuelle en Chine. Une scission de certaines parties de l'activité au profit de propriétaires chinois aurait également été envisagée, écrit le journal en citant des sources bien informées.

ABB avait conclu en octobre 2025 un accord de cession de la division robotique pour une valeur d'entreprise de 5,38 milliards de dollars (4,39 milliards de francs), étape pivot de son recentrage sur trois unités principales. La finalisation de la transaction était prévue entre le milieu et la fin de 2026.

À l'origine, une introduction en bourse de cette division était envisagée, mais l'offre de SoftBank a été jugée plus attrayante. La Commission européenne avait déjà donné son feu vert. Le produit de la vente doit servir à financer des acquisitions.

Mi-juillet, ABB a annoncé le rachat du spécialiste de solutions de régulation de débit Rotork, pour près de 5,5 milliards de dollars.

/ATS