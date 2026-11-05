Le chômage reste stable à 3,0% en octobre

Le marché du travail n'a que peu évolué en octobre, le nombre d'inscrits aux Offices régionaux de placement (ORP) ayant progressé de 0,4% ou 535 personnes sur un mois à 141'015. Le taux de chômage n'a pas bougé d'un iota par rapport au mois de septembre, à 3,0%.

Apuré des effets saisonniers, la proportion de sans-emplois a également opté pour le statu quo, demeurant à 3,1%, indique jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Une légèrement amélioration est enregistrée concernant les jeunes chômeurs, dont le nombre a reculé de 679 ou 4,7%, pour un taux amélioré de 0,1 point de pourcentage à 3,2%. Chez les seniors, l'évolution inverse s'est produite, en témoigne une modeste progression des inscrits aux ORP (+239 ou +0,6% à 38'721), la proportion passant à 2,7% de 2,6% en septembre.

Le Seco a dénombré 230'001 demandeurs d'emploi en octobre, un chiffre en hausse de 1,1% pour un taux de 4,9% (4,8% précédemment). Les postes vacants ont fondu de 8,5% à 40'462, dont 25'803 étaient soumis à l'obligation d'annonce pour le secteurs où le chômage est élevée introduite en 2018.

Le chômage partiel a concerné 7068 personnes en juillet, une baisse de 1295 sur un mois. Les secteurs affectés par la réduction de l'horaire de travail ont diminué de plus d'un quart, à 473.

Le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au mois d'août s'élevait à 2718, bien moins (-9,5%) qu'en juillet.

/ATS