L'Etat du Valais déploie son propre service d'IA

L'Etat du Valais met en service dès jeudi sa propre plateforme d'intelligence artificielle ...
L'Etat du Valais déploie son propre service d'IA

La conseillère d'Etat Franziska Biner a présenté la plateforme d'intelligence artificielle (IA) développée par l'Etat du Valais et destinée à ses collaborateurs et collaboratrices.

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'Etat du Valais met en service dès jeudi sa propre plateforme d'intelligence artificielle pour l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs. Baptisée AVA (Assistant Valaisan Augmenté), elle est l'une des premières IA étatiques souveraines en Suisse.

AVA est une assistante, a insisté devant la presse la cheffe du département des finances et de l'énergie Franziska Biner. "Elle assiste et recherche les informations, mais elle ne prend pas de décision."

Encadré par des directives officielles, l'outil est pensé comme un soutien dans des tâches telles que la rédaction, la synthèse, la recherche d'informations ou encore des activités de traduction.

Une grande partie du travail administratif cantonal portant sur des données protégées, l'Etat du Valais a fait le choix de développer une solution interne propre et souveraine. "Aucune donnée ne transite chez des fournisseurs étrangers", a souligné la conseillère d'Etat.

"En disposant l’une des premières IA à ce jour en Suisse, l'Etat du Valais est un pionnier en la matière", a-t-elle continué.

/ATS


 

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