Nette détérioration du climat de la consommation en octobre

Le moral des consommateurs en Suisse s'est fortement détérioré au mois d'octobre. L'enquête menée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) montre un recul marqué à presque tous les niveaux.

L'indice du climat de consommation s'est fixé à -44,9 points durant la période sous revue, ce qui représente une chute de 8 points sur un an et de 9,1 point par rapport au mois de septembre, indique vendredi le Seco.

Seule catégorie à avoir augmenté, le sous-indicateur relatif à la situation économique générale à venir a crû de 0,9 point sur un an, pour atteindre -48,2 points.

En revanche, la dégringolade est sévère pour la situation financière passée, qui plonge de 13,1 points à -53,8 points. La baisse atteint 12,5 points, à 44,7 points, pour la situation financière à venir. Les sondés sont moins confiants en termes de grandes acquisitions, dont le sous-indice est passé à -32,7 de -25,7 points.

Au mois d'octobre, le Seco a interrogé 2717 personnes âgées au moins de 16 ans pour réaliser son enquête. L'indice du climat de consommation n'a que très rarement passé en zone positive. Pour l'observation conjoncturelle, son évolution - à la baisse ou à la hausse - reste déterminante, contrairement à sa valeur absolue, même exprimée en chiffres négatifs.

/ATS