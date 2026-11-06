Livraisons toujours en hausse pour Airbus

Le constructeur aéronautique Airbus a annoncé vendredi dans un communiqué avoir livré en octobre ...
Livraisons toujours en hausse pour Airbus

Airbus indique vouloir livrer en 2026 un nombre record de 870 avions commerciaux.

Photo: KEYSTONE/AP AIRBUS/P PIGEYRE Photo: KEYSTONE/AP AIRBUS/P PIGEYRE

Le constructeur aéronautique Airbus a annoncé vendredi dans un communiqué avoir livré en octobre 74 avions, portant à 621 le nombre d'appareils envoyés chez ses clients depuis le début de l'année.

Après le repli habituel du mois d'août et ses 57 appareils, les livraisons ont repris en septembre, avec 72 avions livrés à 37 clients. A la même période l'année dernière, Airbus en avait livré 73.

Les faibles livraisons d'avions ont pesé sur le chiffre d'affaires d'Airbus, en recul de 2% à 17,5 milliards d'euros (15,9 milliards de francs) au troisième trimestre, mais le géant européen maintient ses objectifs annuels, comptant livrer comme d'habitude la majeure partie de ses appareils au dernier trimestre.

Interrogé à la mi-octobre sur les objectifs des livraisons, Lars Wagner, directeur des avions commerciaux d'Airbus s'est dit "confiant" dans le maintien des objectifs annuels de livraisons.

Meilleure année après le Covid

Au premier semestre, l'avionneur européen avait dit vouloir livrer en 2026 un nombre record de 870 avions commerciaux, soit plus que la meilleure année, en 2019, avant la pandémie du Covid (863 appareils).

Airbus a livré 621 avions depuis le début de l'année contre 585 un an plus tôt.

Cette année, les livraisons d'A330 du constructeur ont été perturbées pendant des mois après la découverte d'un outil oublié dans un avion mais sans incidence sur la sûreté.

"Nous avons récemment identifié un problème de qualité isolé sur le plan horizontal au niveau de la queue d'un A330", avait indiqué début septembre un porte-parole d'Airbus dans un communiqué.

"Cela nous a amenés à inspecter les A330 dans le processus de production, ralentissant les livraisons mensuelles lors de l'été", a ajouté ce porte-parole.

/ATS


 

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