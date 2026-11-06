Laits infantiles contaminés à la céréulide: l'UE durcit ses règles

L'Union européenne a annoncé vendredi un durcissement de ses règles sanitaires concernant les ...
Laits infantiles contaminés à la céréulide: l'UE durcit ses règles

L'affaire des laits infantiles avait débuté en décembre 2025 avec le rappel par Nestlé de lots dans une soixantaine de pays.

Photo: Keystone/BARBARA GINDL Photo: Keystone/BARBARA GINDL

L'Union européenne a annoncé vendredi un durcissement de ses règles sanitaires concernant les laits infantiles vendus en Europe, après l'affaire des lots contaminés à la céréulide. Nestlé avait dû procéder au plus grand rappel de produits de son histoire.

Les 27 ont approuvé la mise en place d'un "critère permanent de sécurité sanitaire concernant la céréulide dans les préparations pour nourrissons", a indiqué la Commission européenne.

L'affaire des laits infantiles avait débuté en décembre 2025 avec le rappel par le géant veveysan Nestlé de dizaines de lots dans une soixantaine de pays à cause de la présence potentielle de céréulide, toxine qui peut provoquer des vomissements dangereux chez les nouveau-nés.

Une cascade de rappels similaires par des industriels comme Danone ou Lactalis et de plus petits acteurs avait suivi jusqu'en avril 2026.

Selon l'UE, la source de ces contaminations était l'utilisation d'un ingrédient importé de Chine, de l'huile contenant de l'acide arachidonique. La présence de la toxine dans les produits mis en vente résultait de "défaillances dans les processus de production" des fabricants.

"C'est pourquoi, sur la base d'une évaluation scientifique réalisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, les États membres ont approuvé des limites maximales strictes pour la présence de cette toxine dans les produits secs et liquides", a précisé la Commission vendredi.

Ces nouvelles normes sanitaires "serviront de référence pour les contrôles effectués sur les produits, tant par les exploitants du secteur alimentaire que par les autorités compétentes", a-t-elle ajouté.

En France, un rapport parlementaire avait préconisé en juin une telle mesure, pointant des lacunes dans les contrôles sanitaires liés à l'absence de critères sanitaires spécifiques.

/ATS


 

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