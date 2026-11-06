Amsterdam: chantier d'un centre de données Microsoft occupé

Plusieurs centaines de militants, opposés à la construction d'un centre de données Microsoft ...
Amsterdam: chantier d'un centre de données Microsoft occupé

Le chantier a été investi par le groupe écologiste Fossielvrij et le collectif Geef Tegengas. Le porte-parole de ce dernier a souligné que le centre de données consommera autant d'énergie que tous les foyers d'Amsterdam réunis.

Photo: KEYSTONE/EPA/KOEN VAN WEEL Photo: KEYSTONE/EPA/KOEN VAN WEEL

Plusieurs centaines de militants, opposés à la construction d'un centre de données Microsoft à Amsterdam, en ont occupé le chantier vendredi, répondant à un appel à manifester sur deux jours en Europe.

Le collectif Geef Tegengas, qui milite pour le climat et la justice, et le groupe écologiste Fossielvrij ont investi le chantier, dans le quartier de Sloterdijk, interrompant la construction pour la journée.

"En termes de sécurité énergétique, cette installation consommera autant d'énergie que tous les foyers d'Amsterdam réunis. En termes de sécurité hydrique, elle consommera une quantité d'eau absurde", a déclaré à l'AFP Nathan Timmer, porte-parole de Geef Tegengas.

Malgré la présence de policiers, une centaine de militants ont réussi à escalader les grillages et à pénétrer sur le chantier, d'où ils ont scandé des slogans "Le centre de données doit disparaître" et "Free Palestine", couvrant les murs en construction de graffitis contre Microsoft.

Selon Nathan Timmer, ce centre de données pourrait alimenter la guerre via l'intelligence artificielle (IA) et le "génocide" à Gaza, tout en aggravant la crise climatique. "Pourtant, personne ne peut expliquer pourquoi on en a besoin, n'est-ce pas ?", a-t-il dénoncé.

Selon l'agence néerlandaise ANP, la police a interpellé entre 150 et 200 militants, d'autres quittant volontairement les lieux.

Contacté par l'AFP, Microsoft n'a pas réagi.

L'implantation des centres de données, essentiels au développement de l'IA, a provoqué des vagues de contestation dans plusieurs régions du monde.

Une coalition de groupes militants, appelée Stop Dirty Data Center, qui prône une pause dans leur construction, a appelé à des actions vendredi et samedi dans de nombreux pays européens.

/ATS


 

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