Les livreurs de Just Eat font grève à Zurich

Face à la menace de licenciements, les livreurs de Just Eat à Zurich et dans la région de Glatttal ont cessé le travail: dimanche, jour où les commandes sont les plus nombreuses, ils se sont mis en grève pour réclamer des postes permanents.

A midi, la moitié du personnel avait exprimé son intention d'interrompre leur travail, a indiqué dimanche un porte-parole du syndicat Syndicom à Keystone-ATS.

Ce mouvement de grève fait suite au plan de licenciement collectif annoncé il y a quelques jours par Just Eat. Selon le personnel, 500 livreurs et livreuses sont menacés de licenciement, expliquent-ils dans un communiqué.

La grève d'une journée concerne les équipes de midi et du soir jusqu’à 22h00. Selon le syndicat, les salariés ont pris cette décision jeudi dernier, après une première action de protestation fin octobre restée sans effet.

Les salariés du service de livraison de repas réclament l'arrêt des suppressions d'emplois ainsi qu'une prolongation de la procédure de consultation jusqu'au 30 novembre.

Emplois protégés en Suisse romande

Le 22 octobre, Just Eat a justifié la réorganisation par l’évolution des besoins des clients: la demande s’étend de plus en plus sur toute la journée et se prolonge jusque tard dans la nuit.

Avec des livreurs salariés et des plannings de travail fixés deux semaines à l’avance, cette flexibilité ne peut être garantie.

Dans des villes comme Zurich, Berne, Bâle ou Winterthour, des travailleurs indépendants doivent être mis à contribution. En Suisse romande, en revanche, les coursiers conserveront leur statut de salariés, conformément à une décision de justice.

/ATS