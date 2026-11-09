A Berlin, la Hongrie consolide son virage pro-européen

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar entame lundi une visite de deux jours en Allemagne, six mois après son arrivée au pouvoir et l'adoption par Budapest d'une nouvelle politique étrangère pro Union européenne.

Depuis mai, Peter Magyar s'efforce de tourner la page du nationaliste Viktor Orban et de réparer les relations avec l'UE, en particulier avec les pays d'Europe centrale.

Lundi soir, il doit prononcer un discours sur l'avenir de l'Europe et le rôle de la Hongrie au sein de l'UE, au centre de réflexion Konrad-Adenauer-Stiftung. Mardi, il rencontrera le chancelier allemand Friedrich Merz.

La délégation hongroise comprend les ministres des Affaires étrangères, de l'Economie et de l'Energie, de la Défense et de l'Intérieur, alors que l'Allemagne demeure le principal partenaire commercial de la Hongrie.

Peter Magyar s'était engagé à être un partenaire "honnête et digne de confiance" lorsqu'il avait été reçu par Friedrich Merz en juin. "Cette nouvelle visite va couronner une période intense de diplomatie", déclare à l'AFP Daniel Hegedus, directeur adjoint de l'Institut pour la politique européenne, basé à Berlin, estimant que Peter Magyar a largement réussi à rétablir la position de la Hongrie.

"Au cours de ses six premiers mois, il a tenu ses priorités en matière de politique étrangère: obtenir des financements de l'UE pour la Hongrie et remettre nos relations stratégiques avec les institutions et les pays de l'UE sur les bons rails", ajoute l'analyste.

En octobre, l'UE avait débloqué 4,2 milliards d'euros de fonds après que Budapest a mené des réformes en matière d'État de droit. Le versement de 12,4 milliards d'euros supplémentaires reste en suspens, Bruxelles examinant si les autres mesures mises en oeuvre répondent à ses exigences.

Pour M. Hegedus, la Hongrie a également envoyé un signal positif à ses alliés européens en expulsant dix employés de la représentation diplomatique russe, pour "activités inacceptables".

L'analyste relève toutefois l'absence de progrès significatifs dans la réduction de la dépendance de la Hongrie aux combustibles fossiles russes.

"Je ne pense pas que la Hongrie sera en mesure de respecter l'échéance fixée par l'UE à la fin de 2027 pour éliminer totalement les importations de gaz naturel en provenance de Russie. Elle demandera probablement de la flexibilité", selon lui.

/ATS