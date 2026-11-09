Just Eat supprime 373 contrats de collaborateurs

Le service de livraison de repas Just Eat supprime 373 contrats de collaborateurs en Suisse ...
Just Eat supprime 373 contrats de collaborateurs

Le projet de réduction des effectifs avait engendré une journée de grève des employés de Just Eat à Zurich le 29 octobre dernier.

Photo: KEYSTONE/MICHAEL SCHMID Photo: KEYSTONE/MICHAEL SCHMID

Le service de livraison de repas Just Eat supprime 373 contrats de collaborateurs en Suisse, dont 193 emplois salariés et 180 postes externes, suite à une procédure de consultation. L'entreprise veut mettre en place un "modèle logistique hybride" afin d'assurer sa "compétitivité".

Ces suppressions de postes concernent les régions de Zurich, Winterthour, St-Gall, Berne, Bienne et Fribourg, a indiqué la filiale helvétique du groupe néerlandais lundi dans un communiqué.

"Le modèle d'organisation des équipes actuel ne permet pas de s'adapter aux fluctuations de la demande et à l'allongement des délais de livraison, contrairement à ce que font les concurrents", a déploré Just Eat Suisse, qui souligne avoir besoin d'une plus grande "flexibilité" dans les livraisons des repas.

Les négociations sur le plus social se poursuivent, a ajouté Just Eat, qui coopère avec quelque 7000 partenaires en Suisse.

/ATS


 

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