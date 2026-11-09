Le service de livraison de repas Just Eat supprime 373 contrats de collaborateurs en Suisse, dont 193 emplois salariés et 180 postes externes, suite à une procédure de consultation. L'entreprise veut mettre en place un "modèle logistique hybride" afin d'assurer sa "compétitivité".

Ces suppressions de postes concernent les régions de Zurich, Winterthour, St-Gall, Berne, Bienne et Fribourg, a indiqué la filiale helvétique du groupe néerlandais lundi dans un communiqué.

"Le modèle d'organisation des équipes actuel ne permet pas de s'adapter aux fluctuations de la demande et à l'allongement des délais de livraison, contrairement à ce que font les concurrents", a déploré Just Eat Suisse, qui souligne avoir besoin d'une plus grande "flexibilité" dans les livraisons des repas.

Les négociations sur le plus social se poursuivent, a ajouté Just Eat, qui coopère avec quelque 7000 partenaires en Suisse.

/ATS