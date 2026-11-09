Après l'été extrême, les risques de neige précoce sur un sol chaud

Après un été caniculaire comme celui de 2026, le moment des premières chutes de neige est déterminant pour les risques en montagne. Un enneigement précoce sur des sols encore chauds augmente le danger d'avalanche de glissement et la pression sur le permafrost.

Un épais manteau de neige précoce isole le sol et l'empêche de continuer à se refroidir, indique dans un communiqué l'Institut WSL pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) de Davos (GR). La neige reste ainsi humide sur sa face inférieure.

"Sur un sol lisse, comme de l’herbe ou des plaques rocheuses, l’ensemble du manteau neigeux peut alors glisser brusquement", explique Alec van Herwijnen, responsable du groupe de recherche Formation et dynamique des avalanches au SLF. Après des étés extrêmes, ce phénomène peut aussi se produire sur des versants nord de haute altitude, habituellement peu touchés.

Risques à long terme

Le moment où tombent les chutes de neige joue aussi un rôle clé pour le permafrost (ou pergélisol) de haute montagne, c’est-à-dire le sol gelé en permanence au-dessus d’environ 2500 mètres d’altitude. Si le manteau neigeux devient continu tôt en automne, la chaleur est alors emmagasinée dans le sol et peut continuer à s’étendre en profondeur.

Dans le pergélisol, en dessous de dix à quinze mètres de profondeur, les températures sont influencées par les changements à long terme en surface. Ce qui est déterminant, ce sont les nombreuses années chaudes successives de la dernière décennie, dont 2026 n’a été que le pic atteint jusqu’à présent.

L’accumulation des étés chauds a significativement réchauffé le permafrost, ce qui peut entraîner des pertes de glace dans le sol et permettre à l’eau de s’infiltrer profondément. La stabilité des flancs de montagne est réduite, avec un risque d'éboulements et de chutes de pierres. Si, en revanche, la neige arrive tard et le sol a le temps de se refroidir, cela peut atténuer les conséquences de l’été caniculaire.

Défis de l’enneigement artificiel

La neige s’est faite rare cet été en de nombreux endroits, même à haute altitude. Sur le site de recherche du SLF au Weissfluhjoch, à 2536 mètres d’altitude au-dessus de Davos, elle était totalement absente de juillet à septembre, une première en 90 ans.

Cela n'augure pas d'un manque de neige cet hiver, mais l’enneigement artificiel pourrait s'avérer un défi pour les domaines skiables de moyenne montagne. Y aura-t-il assez d’eau en janvier et février 2027 pour produire de nouvelles réserves de neige? Durant ces mois, les stations produisent de la neige technique qui constituera la réserve au-delà de l'été.

"Un autre facteur important, souvent sous-estimé, est la température de l’eau", ajoute Fabian Wolfsperger, expert en neige technique et en snowfarming au SLF. Si les ruisseaux et les lacs qui alimentent les canons et les lances à neige sont trop chauds, les machines ont plus de mal à produire de la neige à partir de cette eau. Et cela ne concerne pas seulement les pistes de ski de fond.

En outre, les températures de l’air actuelles sont tout simplement encore trop élevées pour l’enneigement artificiel. Idéalement, elles devraient se situer au-dessous de moins cinq degrés Celsius pendant une période prolongée.

/ATS