Succession de Lagarde à la BCE: décision attendue avant fin 2026

Les pays de la zone euro veulent trancher "d'ici la fin de l'année" la succession de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne (BCE), a affirmé lundi le président de l'Eurogroupe Kyriakos Pierrakakis.

Deux candidats, le Néerlandais Klaas Knot et l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos, ont été proposés pour remplacer la responsable française, qui a annoncé fin octobre son départ anticipé de la présidence de la BCE, prévu en février.

"Nous avons reçu deux excellentes candidatures", a déclaré à la presse M. Pierrakakis, avant une réunion des ministres des finances de la zone euro à Bruxelles, lors de laquelle ce processus de nomination sera discuté, sans qu'une décision soit attendue à ce stade. "Nous avons un calendrier serré devant nous pour faire ce choix", et "l'ambition c'est de boucler l'ensemble du processus d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Formellement, l'Eurogroupe, instance informelle qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, est chargé de recommander un candidat aux chefs d'Etat et de gouvernement, mais ce sont ces derniers qui auront la main sur cette procédure, puisque c'est à eux que reviendra la décision finale, a expliqué le dirigeant.

Le ministre espagnol Carlos Cuerpo a défendu la candidature de Pablo Hernandez de Cos, ancien patron de la Banque d'Espagne et actuel directeur de la Banque des règlements internationaux (BRI). "Sa main ne tremble pas, mais il s'est toujours montré capable de bâtir des compromis, et il a une expérience économique et technique très solide", a-t-il fait valoir.

Klaas Knot a quant à lui confié, dans un entretien au Financial Times publié lundi, que s'il était nommé à la tête de la BCE, il "n'hésitera pas" à utiliser son arsenal en cas de nouvelle crise de la dette, et n'excluait pas de développer de "nouveaux outils" d'intervention.

/ATS