Climat: vers une légère baisse des émissions de CO2 en 2026

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient légèrement reculer en 2026 après un record en 2025. Les scientifiques rappellent cependant que cette inflexion, liée notamment à l'effet conjoncturel du conflit en Iran, reste insuffisante.

Après une hausse moyenne annuelle de 0,9% ces dix dernières années, les émissions issues de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon - principaux moteurs du changement climatique - devraient baisser de 0,4% en 2026, indique le "Global Carbon Budget", rapport scientifique de référence, publié mardi à l'occasion de la COP31 à Antalya (Turquie).

Cette baisse, liée notamment à la hausse des prix du pétrole résultant de la guerre au Proche-Orient et au développement des énergies renouvelables, est, certes, "encourageante", mais "une réduction due en partie à des chocs géopolitiques ne constitue pas une solution climatique durable", souligne Pierre Friedlingstein, principal auteur du rapport.

Il s'agirait de la première baisse annuelle des émissions mondiales depuis 2020, année où la pandémie de Covid-19 avait paralysé l'économie mondiale, les échanges commerciaux et les transports.

Cette année, la guerre en Iran - impliquant les États-Unis - et la fermeture du détroit d'Ormuz ont réduit la consommation de pétrole, contribuant au recul des émissions, dans un contexte de flambée des cours du brut.

Un rebond probable

Il s'agirait de la première baisse annuelle des émissions mondiales depuis 2020, année où la pandémie de Covid-19 avait paralysé l'économie mondiale, les échanges commerciaux et les transports.

Cette année, la guerre en Iran - impliquant les États-Unis - et la fermeture du détroit d'Ormuz ont réduit la consommation de pétrole, contribuant au recul des émissions, dans un contexte de flambée des cours du brut.

Le déploiement de panneaux solaires, de parcs éoliens et de véhicules électriques, couvrant deux tiers de la hausse de la demande mondiale en énergie, a également contribué à cette baisse des émissions, selon le rapport.

Mais, pour Corinne Le Quéré, contributrice au rapport et professeure à l'université d'East Anglia, ce recul ne pourrait être que temporaire. Un rebond est probable "une fois que les tensions liées au pétrole se seront apaisées", a-t-elle indiqué lors d'un point de presse, rappelant que, par le passé, les émissions ont eu tendance à rebondir lors des reprises économiques consécutives à des chocs, comme la pandémie de Covid-19 ou la crise financière mondiale.

"Une baisse des émissions sur une seule année ne constitue pas un pic, à moins qu'elle ne résulte d'un changement structurel", explique également Glen Peters, du Center for International Climate Research.

Accélération "nécessaire"

Pour lui, le déploiement accéléré du solaire, de l'éolien, des batteries et des véhicules électriques permet, certes, de réduire ou de ralentir la croissance des émissions dans certains pays, mais ces évolutions "ne sont pas encore suffisantes".

"Une accélération supplémentaire est nécessaire pour que les émissions mondiales atteignent leur pic puis entament une baisse durable", estime M. Friedlingstein, de l'université d'Exeter.

Au niveau mondial, les émissions de CO2 d'origine fossile devraient atteindre 38,2 milliards de tonnes en 2026. Avec les changements d'affectation des terres, notamment la déforestation, le total s'élèverait à 43,3 milliards de tonnes, contre 42,8 milliards en 2025.

Le rapport indique que le "budget carbone" mondial, soit la quantité de CO2 qui peut être encore émise avant que le réchauffement climatique ne dépasse le seuil de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, s'établit à 150 milliards de tonnes. Selon les calculs des chercheurs, au rythme actuel, il sera épuisé en moins de quatre ans.

/ATS