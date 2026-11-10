BKW s'accroche à ses objectifs malgré un trimestre au sec

BKW a beau avoir subi les aléas climatiques extrêmes de l'été passé, qui ont pesé sur les conditions de production d'électricité au troisième trimestre, le groupe bernois confirme ses perspectives pour 2026.

"La production d'électricité de BKW est donc restée inférieure à la moyenne à long terme en conséquence d'un été long, chaud et sec", soulignent les ex-Forces motrices bernoises dans un point de situation mardi. Parallèlement, "l'activité commerciale est restée exigeante en raison des perturbations sur les marchés de l'énergie, mais elle continue d'évoluer positivement après un début d'année 2026 difficile".

L'énergéticien aux 12'500 employés assure que son modèle d'affaires "diversifié" a eu "un effet stabilisateur". La division Power Grid a connu une évolution qualifiée de "solide", tandis que celle d'Infrastructure & Buildings a enregistré "une évolution positive", conformément aux attentes selon le groupe.

Pour le reste de l'année, le potentiel d'augmentation significative de la production hydroélectrique et éolienne est jugé limité. En revanche, le niveau actuellement plus élevé des prix de l'énergie offre "des opportunités dans le domaine du négoce".

Pour l'année en cours, BKW s'attend à un résultat d'exploitation (Ebit) dans le bas de la fourchette cible de 650 millions à 750 millions de francs, après 561,0 millions en 2025.

Les chiffres clés provisoires pour 2026 seront dévoilés le 10 février.

/ATS