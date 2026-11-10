Les risques sur le marché immobilier suisse se sont réduits

Les risques sur le marché immobilier suisse ont diminué au 3e trimestre, selon les experts d'UBS. Dans un contexte de forte hausse des revenus, le rapport prix/revenus a légèrement fléchi, la dynamique de hausse des prix des objets résidentiels restant forte.

Entre juillet et fin septembre, l'indice de bulle immobilière compilé par la banque aux trois clés a fléchi de 0,71 point (un chiffre révisé en légère baisse) à 0,64 point, indique mardi UBS. L'indicateur a ainsi mis fin à la progression continue affichée depuis fin 2024, la reprise économique mettant provisoirement un terme à l'aggravation des déséquilibres observée au cours des derniers trimestres.

UBS juge ainsi le risque de bulle immobilière modéré et une correction des prix au cours des prochains trimestres semble pour l'instant peu probable, estiment les spécialistes du numéro un bancaire helvétique.

Sur la période sous revue, les prix de l'immobilier résidentiel étaient supérieurs de 3,5% à ceux de l'année précédente. La dynamique du marché de l'accession à la propriété est donc restée forte. Sur le marché locatif, la tendance à la hausse s'est poursuivie, mais à un rythme plus modéré: les loyers proposés étaient récemment supérieurs de 1,7% à ceux de l'année précédente, tandis que les loyers des logements existants ont augmenté de 1,4% de juillet à fin septembre.

Ventilés selon les régions, les déséquilibres restent marqués. Les zones touristiques du canton des Grisons sont particulièrement touchées. Des risques accrus existent également en ville de Zurich ainsi que dans certaines parties de Suisse centrale et du canton de Vaud.

Pour les trimestres à venir, les experts d'UBS anticipent toujours une demande soutenue de logements, malgré les hausses prévues des taux directeurs. Pour l'ensemble de l'année 2027, les prix devraient au minimum progresser entre 2,5 et 3,0%. Les prix de l'immobilier résidentiel devraient ainsi dépasser tant l'évolution des revenus que celle des loyers.

/ATS