Suisse: les routes nationales sont en très bon état

L'état des routes nationales suisses reste stable à un très bon niveau, selon un rapport de l'Office fédéral des routes (OFROU) publié mardi. Environ 91% des installations sont dans un état jugé bon ou acceptable.

Le rapport attribue aux infrastructures la note globale de 1,81 sur une échelle allant de 1 (bon) à 5 (alarmant). L'état moyen des chaussées est particulièrement bon, avec une note de 1,29. L'état de près de 97% des chaussées évaluées est jugé bon ou moyen.

Les plus de 17'000 ouvrages d'art tels que les ponts ou les galeries ont obtenu la note de 1,95, tandis que les tunnels ont reçu celle de 2,09. Trois d'entre eux ont obtenu une mauvaise note: il s'agit des tunnels de Solis (GR), de Passmal (GR) et de Schwarzwald (BS). Leur remise en état est prévue ou est en cours. Les usagers peuvent toutefois les utiliser en toute sécurité, assure l'OFROU.

Près de 1,2 milliard par an en moyenne

En 2025, la Confédération a investi au total 1,26 milliard de francs dans l’entretien des routes nationales. Il faut notamment composer avec l’augmentation du trafic, l’infrastructure vieillissante ainsi que la progression de la numérisation des systèmes de gestion et de surveillance du trafic, souligne l'OFROU dans un communiqué.

De nombreux tronçons ont plusieurs décennies et nécessitent des travaux de remise en état de plus en plus importants. Les travaux d'entretien sont particulièrement complexes sur les tronçons très fréquentés. Les augmentations ciblées de capacités peuvent notamment contribuer à maintenir le trafic, même lors de rénovations importantes.

De 2026 à 2030, l'OFROU a prévu d'investir environ 1,19 milliard de francs en moyenne chaque année. L'entretien est intégralement financé par les usagers via des recettes à affectation obligatoire et ne pèse pas sur le budget général de la Confédération.

Le réseau des routes nationales fait 2250 kilomètres de long et affiche une valeur de remplacement de 149 milliards de francs.Plus de 45% des véhicules-kilomètres et environ 73% des prestations kilométriques fournies par le trafic lourd de marchandises sur l'ensemble du réseau suisse ont été absorbés par les routes nationales.

/ATS