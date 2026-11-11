Incendie dans un important port russe après une attaque de drones

Une attaque de drones ukrainiens a provoqué mercredi un incendie dans le port d'Oust-Louga sur la mer Baltique, a indiqué le gouverneur de la région de Leningrad, dans le nord-ouest de la Russie. Le site a déjà été visé à plusieurs reprises.

"Les premières informations indiquent qu'une attaque de drone a touché la zone portuaire d'Oust-Louga, provoquant un incendie", a indiqué Alexandre Drozdenko sur le réseau social Telegram.

Ce port qui donne sur le golfe de Finlande est une infrastructure majeure pour les exportations russes de gaz, de pétrole, d'engrais et de charbon.

Le gouverneur a fait état de 146 drones neutralisés au total dans la région de Leningrad dans la nuit, précisant que "les opérations de combat se poursuivent".

Pourparlers à Abou Dhabi

L'aéroport de Poulkovo, qui dessert Saint-Pétersbourg et sa région, affichait plus de 18 vols annulés ou reportés sur son site en ligne tôt mercredi matin.

Ces frappes interviennent au moment où des délégations ukrainienne et russe mènent des pourparlers à Abou Dhabi sous médiation américaine pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure depuis 2022.

L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre l'industrie énergétique russe au cours des 18 derniers mois, cherchant à réduire les revenus du Kremlin et à saper sa capacité à financer la guerre. Kiev dénonce de son côté les frappes russes sur son réseau énergétique qui font craindre un nouvel hiver sans chauffage, eau courante ni électricité pour des millions d'Ukrainiens.

/ATS