Mobilisation inédite des employés de l'OIT face aux coupes

Près de 300 employés et retraités de l'OIT ont protesté de manière inédite dans leur enceinte ...
Mobilisation inédite des employés de l'OIT face aux coupes

Les employés de l'Organisation internationale du travail (OIT) contestent le plan du directeur général Gilbert Houngbo pour la réforme de l'institution.

Photo: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY Photo: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY

Près de 300 employés et retraités de l'OIT ont protesté de manière inédite dans leur enceinte à Genève face aux coupes. Accompagnés par les syndicats genevois, ils souhaitent que leurs propositions soient prises au sérieux.

"Derrière les chiffres, il y a des personnes", a dit mardi la présidente du syndicat de l'Organisation internationale du travail (OIT), Séverine Deboos, devant la salle du Conseil d'administration qui se réunissait. Validé, le plan du directeur général Gilbert Houngbo prévoit 120 suppressions en équivalents plein temps.

Au final, 86 postes occupés devraient être biffés pour 2026-2027, dont 35 limités et 51 permanents. Auxquels s'ajoutent 180 postes vacants. Selon le syndicat, près de 600 personnes ont dû quitter l'institution depuis 2025 après les coupes du financement américain.

Le secrétaire régional d'Unia, Yves Defferrard a discuté avec la direction. "Le processus de consultation ici, dans une institution qui doit donner un exemple mondial, n'est pas à la hauteur", a-t-il affirmé.

/ATS


 

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