Jensen Huang a été réintégré à la tête du géant américain de la tech Nvidia après que le conseil d'administration a reçu des "informations" de la part de l'exécutif américain sur le fait que sa présence ne posait pas de "risque pour la sécurité nationale".

L'emblématique patron avait démissionné le 12 novembre dans le cadre d'un scandale mêlant relations extraconjugales - dont au moins une avec une subordonnée -, possible espionnage d'une maîtresse (du nom d'Alice Huang) au profit de Pékin et contrebande de puces Nvidia dernier cri vers le rival chinois.

Dans le communiqué publié par l'entreprise lundi, annonçant sa réintégration, M. Huang se dit "pressé de reprendre le travail" et salue le soutien qu'il a reçu de la part des "employés, actionnaires et dirigeants du secteur" technologique.

/ATS