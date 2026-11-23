Le trafic aérien au départ et à destination de la Belgique est presque entièrement paralysé lundi en raison de grèves. Entre Zurich et Bruxelles, Swiss a annulé les cinq vols aller et retour prévus, a indiqué la compagnie aérienne.

Le contrôle aérien belge Skeyes a annoncé qu'il ne pouvait pas assurer ses services réguliers entre 07h00 et 21h00, des contrôleurs aériens participant également aux arrêts de travail à l'échelle nationale. Seuls les services nécessaires aux urgences et aux vols liés à la sécurité sont maintenus.

Avec cette grève nationale, les syndicats entendent protester contre la politique d'austérité du gouvernement du premier ministre Bart De Wever. Ils lui reprochent de faire peser une charge excessive sur les travailleurs, les retraités et les plus faibles.

/ATS