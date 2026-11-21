Avec 3,79 milliards de dollars générés le jour de sa sortie, "Grand Theft Auto VI" a établi un nouveau record pour un lancement dans l'industrie du divertissement. La superproduction a également reçu une vague d'avis négatifs d'une partie des joueurs.

Ce chiffre représente près de cinq fois les quelque 800 millions de dollars que son prédécesseur, "Grand Theft Auto V", avait générés en 2013 au cours de ses premières 24 heures, une performance considérée jusqu'ici comme un sommet historique. Selon Rockstar, filiale de l'Américain Take-Two Interactive, les précommandes de GTA VI ont atteint 32,5 millions d'exemplaires.

Disponible uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series, le jeu a été précommandé par près d'un quart des détenteurs de ces consoles (23%), dont quelque 140 millions d'exemplaires ont été écoulés dans le monde.

En comparaison, "GTA V" s'est écoulé à 235 millions d'exemplaires à ce jour selon Rockstar Games et a généré environ 10,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis sa sortie, selon le cabinet MoffettNathanson.

Commercialisé jeudi, "GTA VI" met en scène un couple, Jason et Lucia, qui tente de survivre et de tracer sa voie au sein de "Vice City", ville imaginaire fortement inspirée de Miami.

A la hauteur

Le titre, particulièrement réaliste dans ses mécaniques de jeu et visuellement réussi, autorise un éventail d'actions qui constitueraient une infraction à la loi dans le monde réel, du vol au meurtre, en passant par la vente de drogue ou le déclenchement d'un accident de la route.

Le média américain Forbes salue "l'univers de jeu vidéo le plus impressionnant" jamais créé, tandis que le site The Verge affirme qu'il "réussit l'impossible : être à la hauteur de l'engouement qu'il suscite".

"Nous sommes extrêmement touchés par l'accueil que nous ont réservé les joueurs du monde entier", a déclaré Sam Houser, fondateur et président du studio Rockstar, qui a investi plus de huit années de travail et un budget estimé entre 1 et 1,5 milliard de dollars dans cette superproduction.

Vague de critiques

Mais cette arrivée très attendue, après plusieurs reports et plusieurs fuites, n'a pas été du goût de tous les joueurs.

Sur le site Metacritic, où tout le monde peut laisser sa propre évaluation, le jeu affiche samedi une "note utilisateur" de 5,5 sur 10 pour près de 45'000 avis, bien loin de la moyenne de 99 sur 100, du jamais vu, attribuée par quelque 150 critiques de la presse spécialisée.

"Simulation de petit ami", "féministe", "woke"... dans les commentaires, une partie des joueurs critiquent les premières heures du jeu, qui suivent le quotidien de Jason, entre petits boulots crapuleux et petites attentions pour sa compagne Lucia, telles que repeindre la chambre, acheter des fleurs ou faire les courses.

D'autres pointent un manque d'originalité du titre, quelques bugs techniques ou l'absence d'un mode à 60 images par seconde, option dont disposent la plupart des jeux récents pour offrir une sensation de fluidité plus importante.

Mais les notes sur les boutiques en ligne de PlayStation et Xbox où seuls les joueurs ayant acheté le jeu peuvent contribuer - respectivement 4,85 sur 5 et 5 étoiles sur 5 - accréditent auprès de nombreux observateurs du secteur la thèse d'une campagne de dénigrement en ligne.

Symbole de subversion

Régulièrement critiquée pour sa représentation de la violence et le peu de place accordé jusqu'à présent aux personnages féminins, la saga GTA s'est fait une place au sein de la pop culture comme un symbole de subversion, n'hésitant pas à se moquer des travers de la société américaine.

Les recettes de "GTA VI" au premier jour dépassent le total des recettes au box-office de "Avengers : Endgame", qui est devenu le mois dernier le film le plus rentable de tous les temps avec environ 2,9 milliards de dollars dans le monde.

Autre point de référence culturelle, la tournée de la chanteuse américaine Taylor Swift en 2023 et 2024 a rapporté 2,1 milliards de dollars, une première pour un spectacle musical.

Les analystes de la banque Wells Fargo tablent sur 65 millions d'exemplaires de "GTA VI" achetés d'ici la fin de l'exercice fiscal de Take-Two Interactive, fin mars.

Ce chiffre intègre l'arrivée du jeu sur PC, dont la date de sortie n'est pas encore connue mais qui devrait arriver l'an prochain, selon plusieurs médias spécialisés.

/ATS